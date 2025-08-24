Makine Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı. Peki, İsmet Sayhan kimdir? MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan neden gözaltına alındı?



İSMET SAYHAN KİMDİR?

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önemli bir kuruluş olan MKE A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bir süre yapan Prof. Dr. İsmet Sayhan, savunma sanayi alanında tanınmış bir isimdir.

İSMET SAYHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.