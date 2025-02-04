İsmi oğlu Timur Cihantimur’u kaçırmasıyla gündemdeydi: ‘Bülent Cihantimur hastasını felç bıraktı’ iddiası!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:14

Oğlu Timur Cihantimur 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası sıkça gündeme gelen Estetisyen Bülent Cihantimur, Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sabah'ın haberine göre, 2022 yılında estetik operasyon için Estetisyen Bülent Cihantimur'a başvuran kadın iddiaya göre, Cihantimur’un ‘yanlış operasyonu’ sonucu felç kaldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Buna göre, kadının dayanılmaz ağrıları sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1.5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla arabulucu atandı. Bülent Cihantimur ve Z.T. arabulucu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Tarafların arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle ilerleyen günlerde Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

Kadın yaşananları şu şekilde anlattı:

"Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi.

Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şu anki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım.

“BENİ HASTANEDEN ATTI”

Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım.

17 gün yoğun bakımda kaldım hiçbir şekilde benimle ilgilenmediler. Çok kötü bir muamele yaptılar ve tüm tedavimi kendi imkanlarımla yaptım.

Şu an sağ bileğim felç kaldı ağır siyatik sinir hasarı ve bu hasara bağlı ölümcül ağrılar çektim. Omurgamda ömür boyu pile mahkum edildim. Şu an sol ayak iyileşti, sağ bacağımın bilekten aşağısı hala felç. Düzelip düzelmeyeceğim belli değil, ömür boyu böyle yaşama ihtimalim var. Bana verdiği maddi manevi tüm zararlar için kendisinden şikayetçiyim.”