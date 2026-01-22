İspanya'da 10 ton uyuşturucu ele geçirilmişti: Soruşturmada yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 00:21:00
7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

İspanyol polisinin 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemi operasyonuyla ilgili 10 kişi tutuklamaya sevk edildi. 2 kişiye adli kontrol talep edildi.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklamaya sevk edilen isimler şu şekilde:

1-Çetin GÖREN 

2-Engin ÇAVUŞ 

3-Mesut YALÇIN

4-Fares DİAB 

5-Semra ALMASSRI 

6-Ahmet ALMASSRI 

7-Abdurrahman Khalleefah Sulayman MADI 

8-Mehmet Murat BULDANLIOĞLU

 9-İbrahim YILMAZ 

10-Hasan CAN 

Adli kontrole sevk edilen isimler ise şöyle: 

11-Ahmet ASLAN 

12-Mehmet Bülent AYMEN

Tutuklama talebiyle sevk edilen 10 isim tutuklandı. Adli kontrol talep edilen 2 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

