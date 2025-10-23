İspanya, Millî Günü’nü kutladı: ‘Ankara’dan Madrid ve Barselona’ya direkt uçuş’ sözü

İspanya Millî Günü resepsiyonu, İspanya’nın ve Türkiye’nin millî marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

“Mükemmel ikili ilişkilerimiz var”

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Türkiye ile “mükemmel ikili ilişkilere” sahip olduklarını, bunun iki temele dayandığını söyledi. Sancho, “Bunlardan ilki birbirimize ve ilkelere, 80. yılını kutladığımız Birleşmiş Milletler Antlaşması’na saygımız. Uluslararası hukuka ve çok taraflılığa ortak saygı, uluslararası çatışmaları çözmenin bir yolu olarak diplomasiye inanmak... Ancak bu, Ankara’daki büyükelçiliğin çok meşgul olması anlamına geliyor. İspanya ve Türkiye, Ukrayna ve Filistin konusunda aynı tutumu paylaşıyor” dedi. Sancho, “mükemmel ikili ilişkilerin” ikinci temelini ise yapılan anlaşmaların oluşturduğunu belirterek, 1782’de barış antlaşması imzalanmasından bu yana iki ülkenin savaşmadığını söyledi. Sancho, 2024 yılında İspanya’ya gelen Türk turist sayısının 1 milyon 800 bin olduğunu, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 79 arttığını kaydederken, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve gümrük birliğinin güncellenmesine destek verdiklerinden bahsetti.

ANKARA’DAN BARCELONA VE MADRİD’E UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ise savunma alanında yapılan işbirliklerinin öneminden söz ederken, “İspanya, güvenilir bir müttefik ve hava savunma güvenliğimize ve Patriot bataryalarının konuşlandırılmasına değerli katkılarda bulunmaya devam etmekte. İleriye baktığımızda, ortak üretim ve teknolojik geliştirme alanındaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı. Bozay, Filistin konusunda ise, “İspanya’nın Filistin meselesinde başından beri takındığı tutumu büyük bir takdirle karşılıyoruz ve iki devletli çözümle sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi. Bozay ayrıca Türkiye ile İspanya arasında haftalık yüz uçuş yapıldığını ve yakında Ankara-Barcelona ile Ankara-Madrid direkt uçuşlarının başlayacağını söyledi.