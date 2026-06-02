İspanya turist sayısında rekor kırdı

İspanya, Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, İspanya yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Nisan) 26,6 milyon turist ağırlayarak kendi rekorunu kırdı.

Dünya Turizm Örgütünün (DTÖ) "2025 yılında en çok turist alan ülkeler" listesinde Fransa'nın (102 milyon) ardından 2'nci sırada bulunan İspanya (96,8 milyon), ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmde gelişmeye devam ediyor.

2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE 26,6 MİLYON TURİST

INE, İspanya'ya geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 3,4 artışla 2026'nın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turist geldiğini açıkladı.

Verilerde, yılın ilk çeyreğinde turistlerin harcamalarının 36 milyar 703 milyon euroya ulaşarak 2025'in aynı dönemine oranla yüzde 6,7'lik artış yakaladığı ve hem turist sayısında hem de turist harcamalarında İspanya'nın kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

INE'nin sadece nisan ayı turizm rakamlarında 9,05 milyon turist geldiği ve 11 milyar 686 milyon euroluk harcama yapıldığı bilgileri paylaşıldı.

Turizm sektörü, 2025'te İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 218 milyar 459 milyon euro katkıda bulunarak yıllık bazda yüzde 2,5'lik reel bir büyüme ve toplam ulusal ekonominin yüzde 13'üne denk gelen bir paya sahip olmuştu.