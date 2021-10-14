İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı
İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı. İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.
İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.
Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı. Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.
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