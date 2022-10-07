İspanya'dan Türkiye'ye teklif: Tahıl sevkıyatı anlaşması yenilensin

07 Ekim 2022 Cuma, 12:32

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, tahıl sevkıyatı anlaşmasının yenilenmesi konusunda yardım teklifinde bulundu.

Sanchez, "Tahıl ihracatı, esir takası gibi konularda ve arabuluculuk çabaları için Erdoğan'a minnettarız" dedi.

Sanchez, ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına verdiği desteği yineledi.