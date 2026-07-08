Isparta Bakkallar Odası Başkanı Aydın: 'POS komisyonları küçük esnafı olumsuz etkiliyor'

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın, Türkiye genelinde sigara satışlarında uygulanan POS komisyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sigara satışlarında 3 lira, 5 lira komisyon alındığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Ama bunun yanında araç muayene istasyonlarına gittiğimizde de yüzde 3 komisyon alınıyor. Bununla ilgili devlet hiçbir şey yapmıyor. Beyaz eşyacıya gittiğinizde kredi kartıyla satış farklı fiyat, peşin satış farklı fiyat oluyor. Bunlarla ilgili de hiçbir yasal işlem yapılmıyor. Çalıştığımız tedarikçi firmalarda da peşin alımlarda farklı fiyat uygulanırken, kredi kartı ile alımlarda yüzde 1,5 ila yüzde 2'ye varan komisyon alınıyor. Biz bunları üst kurumlara şikâyet ettiğimizde de herhangi bir işlem yapılmıyor."

"KÜÇÜK ESNAFA SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"

Küçük esnafın sigara satışlarında uyguladığı komisyon nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ama bizim küçük esnafımız bir sigarada 3 lira ya da 5 lira komisyon aldığında şikâyet edilmediği yer kalmıyor. Kolluk kuvvetleri olsun, ticaret müdürlüğü olsun, sıkıntı yaşatılmayan yer kalmıyor. Bununla ilgili de cezai işlemler yapılıyor. Ben bununla ilgili eşit olunmasını istiyorum. Onlara nasıl uygulama yapılıyorsa aynı şekilde bizim küçük esnafımızın da bu uygulamalardan yararlanmasını istiyoruz. Mesela ortak ATM'lerden para çektiğimizde de komisyon kesiliyor.

Mahallemizde bu küçük esnafımız kapandığında, ışıklarımız söndüğünde bütün sorunlar ortaya çıkar. Biz bir şekilde mahallenin bekçileriyiz, temsilcileriyiz, koruyucu unsurlarıyız. Lütfen bunları kapatmayalım, ışıklarımız yansın. Benim fikrim, Ispartalı hemşehrilerime söylüyorum, lütfen sigarayı bakkallarımızdan alırken peşin parayla alalım. En azından kredi kartı işlemini çözemeyeceğimiz belli."