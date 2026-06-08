Cumhuriyet Gazetesi Logo
Isparta'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralandı

Isparta'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralandı

8.06.2026 14:12:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Isparta'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralandı

Isparta'da Gençlik ve Spor Merkezi'nin bahçe kısmında kanalizasyon hattında çalışma yapan işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kepeci Mahallesi 116. Caddesi'ndeki Gençlik ve Spor Merkezi'nde sabah saat 09.20 sıralarında, sıhhi tesisatçı olarak görev yapan Recep G. (30) bahçedeki kanalizasyon hattında çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Göçük altında kalan işçi için bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilen yaralı işçi, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Isparta #işçiler