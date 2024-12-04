Isparta Yalvaç'ta freni boşalan kamyon mahalleyi birbirine kattı: mucize kurtuluş!
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde freni boşalan küspe yüklü kamyon mahallede paniğe neden oldu. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlar ve eşyalar büyük hasar gördü.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde, freni boşalan küspe yüklü kamyonun mahalle arasında neden olduğu kaza büyük panik yarattı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, birçok araç ve eşyada maddi hasar meydana geldi.
KAMYON ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Sabah saatlerinde Musa A.A. yönetimindeki 32 YB 882 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 07 AST 704 plakalı otomobile çarptı. Ardından hızla ilerleyen kamyon, 70 AJ 703 plakalı otomobil, bir üç tekerlekli bisiklet, römorklu motosiklet ve çöp konteynerine de zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar köy sakinlerini korkuttu.
"KAÇMAYA ÇALIŞTIM, AMA KAMYON ÇARPTI"
Kazada büyük tehlike atlatan Ali Özkanlı, o anları şöyle anlattı:
“Arabamla geri giderken dikiz aynasından kamyonun geldiğini gördüm. Kornaya bastım, ama içinde kimse yoktu. Hızla kaçmaya çalıştım, fakat kamyon arabama çarptı. Can kaybı olmaması tek tesellimiz.”
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, taraflar arasında tutanak tuttu. Kamyon sürücüsü Musa A.A., tüm hasarı karşılayacağını ifade etti. Kazanın ardından araçlar ve zarar gören diğer eşyalar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
KÖYLÜLER PANİK YAŞADI
Kazanın ardından mahallede büyük bir panik yaşandı. Park halindeki araçların sürüklenmesi köy sakinlerini korkutsa da herhangi bir yaralanmanın olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
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