Isparta'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Player Alanı
Mehmet K. idaresindeki 32 EH 076 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 248. Cadde'de, Yeşim D'nin kullandığı 15 ACT 727 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yeşim D. ile otomobillerdeki Reyhan D, Ümit D. ve Çağan K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!