Isparta’da 4 kişiye 25 bin 700 TL kumar cezası
Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan iş yeri denetimlerinde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 119 iş yeri denetlenerek, 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.
Ayrıca, 12 Ocak günü Yayla Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde; kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı, 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
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