Isparta'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Isparta’da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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