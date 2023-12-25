Isparta'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Isparta’da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:15
Isparta'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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