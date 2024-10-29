Isparta'da dehşet: Tartıştığı kişinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişinin babasının da 2022 yılında cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Isparta'da dehşet: Tartıştığı kişinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:04

Senirkent İlçesi Büyükkabaca Beldesi'nde, gece 02.15 sıralarında, M. Y. (28) ile Mehmet Ülperen (29) bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Ülperen’i bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Ülperen, olay yerinde hayatını kaybederken, M.Y. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan Mehmet Ülperen’in babasının da 2022 yılına cinayete kurban gittiği öğrenildi.


Etiketler: #Isparta

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