Isparta’da fuhuş operasyonlarında 134 şüpheli yakalandı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:23

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından fuhuş ve fuhşa aracılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda il genelinde apartlara düzenlenen 46 ayrı fuhuş operasyonunda 134 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bazı apartlara kapatma cezası uygulandığı bildirildi.