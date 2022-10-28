Isparta’da fuhuş operasyonlarında 134 şüpheli yakalandı
Isparta’da yıl boyunca düzenlenen fuhuş operasyonlarında 134 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından fuhuş ve fuhşa aracılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda il genelinde apartlara düzenlenen 46 ayrı fuhuş operasyonunda 134 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bazı apartlara kapatma cezası uygulandığı bildirildi.
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