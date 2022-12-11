Isparta'da kadın cinayeti: Selver hemşire, eşi tarafından tüfekle öldürdü

11 Aralık 2022 Pazar, 13:41

Olay, saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti.

Kapıyı açmayan Mustafa Bulut uzun süre içeriden çıkmayınca polis, kapı camını kırarak eve girdi. Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut'un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

"KENDİ HALİNDE ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenildi. Selver Bulut'un komşusu ve aynı zamanda Sekibağ Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökdoğan, "Kendi halinde çok iyi bir insandı. Sabaha karşı cinayete kurban gittiğini öğrendik. Selver hanım iyi insandı, eşiyle kavga ettiğini ve cinayete maruz kaldığını öğrendik. Olmasaydı keşke, üzüldük" dedi.