Isparta’da kahvehaneye narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir kahvehaneye yapılan narkotik operasyonunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:22
Isparta’da kahvehaneye narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Isparta Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Çınaraltı mevkiinde bulunan bir kahvehaneye operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilerek 2 şahıs gözaltına alındı.

Göz Atın
Erzincan'daki faciaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'daki faciaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı
Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!

Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklandı.


narkotik haberleri Kahvehane haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı
Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu... Gözaltılar var!

İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu... Gözaltılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 altın fiyatları...
Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta: Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 mart pazar günü oynanacak

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta: Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 mart pazar günü oynanacak
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'
Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?