Isparta’da kahvehaneye narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:22

Güncelleme: 16.02.2024 - 20:18

Isparta Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Çınaraltı mevkiinde bulunan bir kahvehaneye operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilerek 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklandı.