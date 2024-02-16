Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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