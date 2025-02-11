Isparta'da kuaföre saldırı: İşletme sahibinden açıklama geldi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:45

Fatih Mahallesi 205’inci Cadde'de dün sabah saatlerinde, kapalı olan kuaför salonunun dışındaki şüpheliler önce kapıyı tekmeleyip, ardından refüjden cama taş attı.

Camların kırılmasının ardından şüpheliler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibi Halil Kotanak, sabah dükkânına geldiğinde camların kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İŞLETME SAHİBİ ŞÜPHELİLERDEN MADDİ ZARARINI TALEP ETTİ

Halil Kotanak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim burada kimseyle bir husumetim yok. Olayı görünce çok şaşırdım. Kamera kayıtlarını incelediğimde şahısların alkollü oldukları belli, ayakta duramayıp sürekli düşüyorlardı" dedi.

Kotanak, toplamda 60 bin TL civarında bir zarara uğradığını belirtti ve şüphelilerin biran önce ortaya çıkarak zararını karşılamasını beklediğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Ankara ilinde ikamet ettiklerini ve olay sonrası Isparta’yı terk ettiklerini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.