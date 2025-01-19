Şanlıurfa'da vahşet: Tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü!
Şanlıurfa’da 38 yaşındaki şahıs, tıraş olmak için gittiği kuaförde silahla vurularak öldürüldü.
Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
KURTARILAMADI
Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Kuaför #Adli Tıp Kurumu
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