Isparta'da 'kumar' operasyonu: 4 kişiye para cezası

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:52

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:53

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, 11-18 Kasım tarihleri arasında 172 iş yerine denetleme gerçekleştirildi.

Yapılan denetlemede; 4 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 1 iş yerine ruhsat dışı faaliyet göstermekten, 1 iş yerine kapanış saatlerine riayet etmemekten tutanak düzenlendi.

Ayrıca Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahsa 16 bin 220 TL para cezası uygulanarak, 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Dernekte ele geçirilen 2 bin 200 TL paraya ise el konuldu.