Isparta'da 'kumar' operasyonu: 4 kişiye para cezası
Isparta Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe gerçekleştirilen denetlemede 4 şahsa 16 bin 220 TL para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, 11-18 Kasım tarihleri arasında 172 iş yerine denetleme gerçekleştirildi.
Yapılan denetlemede; 4 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 1 iş yerine ruhsat dışı faaliyet göstermekten, 1 iş yerine kapanış saatlerine riayet etmemekten tutanak düzenlendi.
Ayrıca Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahsa 16 bin 220 TL para cezası uygulanarak, 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Dernekte ele geçirilen 2 bin 200 TL paraya ise el konuldu.
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