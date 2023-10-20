Balıkesir’de 'yasadışı bahis ve kumar' uygulaması

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:26

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 91 ekip ve toplam 308 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması dahilinde sorgulamada 3 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada 340 umuma açık işyeri denetlendi.