Balıkesir’de 'yasadışı bahis ve kumar' uygulaması
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde 308 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Uygulamada 3 bin 152 şahsın kimlikleri sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 91 ekip ve toplam 308 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi.
Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması dahilinde sorgulamada 3 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.
Uygulamada 340 umuma açık işyeri denetlendi.
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