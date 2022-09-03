Isparta'da orman yangını çıktı

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:48
Isparta'da orman yangını çıktı
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Senirkent ilçesinin Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında, yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediliyor.


Isparta orman yangını

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