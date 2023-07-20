Isparta’da pat pat devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 20.07.2023 - 15:30

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Celeptaş köyü yakınlarında seyir halinde olan H.Ş. (22) hakimiyetindeki karayoluna çıkışı yasaklanan "pat pat" diye bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ş. ile araçtaki E.B. (5), B.Ö. (18) ve E.A.Ö. (4), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.