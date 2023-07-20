Adıyaman'da servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde Ramazan Önal yönetimindeki 46 AGP 915 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Önal ile 6 işçi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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