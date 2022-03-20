Isparta'da şap karantinası
Isparta'da bir ilçenin şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Isparta'nın Şap beldedeki bir işletmeye il dışından getirilen bir büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.
Bu nedenle Sav beldesinin tamamının karantinaya alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm tedbirler alınarak, bölge hayvan giriş çıkışına kapatılmıştır. Müdürlüğümüz ekiplerince şap hastalığı tespit edilen ahır ve çevresinde dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanların aşılama işlemleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlara, ilkbahar ve sonbahar döneminde, periyodik olarak şap hastalığına karşı koruma amaçlı aşı yapılmaktadır."
Karantina kapsamında beldedeki canlı hayvan pazarının da kapatıldığı bildirildi.
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