Isparta'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Yazgan ve Başdeğirmen ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Isparta yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Isparta'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Isparta yerel seçim sonuçları....
Ispartalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Isparta'da seçimi hangi aday kazandı?
ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Atakan Yazgan, AKP'den Şükrü Başdeğirmen, İYİ Parti'den Ahmet Tural, Zafer Partisi'nden Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Saadet Partisi'nden Aydın Apaydın, Yeniden Refah Partisi'nden Mustafa Aydemir, ve DEM Parti'den ise Meral Karakuş Isparta belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.
ISPARTA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Isparta'da "Atakan Yazgan, Şükrü Başdeğirmen, Ahmet Tural ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Isparta 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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