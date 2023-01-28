Isparta'da site yöneticisinin şüpheli ölümü
Isparta’da bulunan bir sitenin otopark kısmında bir kişi ölü bulundu. Site yöneticisi olduğu belirlenen kişiye ilişkin savcılık, cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı.
Isparta'da Fatih Mahallesi'nde bulunan konutlardan birinin kapalı otopark kısmında site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan’ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
CİNAYET OLMA ŞÜPHESİ
İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Cahit Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Savcılık, olayın cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı.
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