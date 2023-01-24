Çalılık alanda şüpheli ölüm: Elinde kuş tüyü bulundu

Antalya'da çalılık alanda bir kadına ait ceset bulundu.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:47
Çalılık alanda şüpheli ölüm: Elinde kuş tüyü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki inşaata giren bir kişi, inşaat yanındaki çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, elinde kuş tüyleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemede, cesedin 36 yaşındaki Fatma Teber'e ait olduğu tespit edildi.

Teber'in cenazesinin buradaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüleceği öğrenildi.

 

 


Antalya ceset Kadın

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