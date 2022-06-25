Isparta'da 'telefonla dolandırıcılık' şüphelisi tutuklandı
Telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla Isparta'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin, izini kaybettirmek için caminin abdesthanesinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi.
Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Ü.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, 600 bin lira bulunan çantayı elden teslim aldı. Durumu yakınlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Ü.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma kapsamında 47 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Şüphelinin çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre sokaklarda dolaştığı ve caminin abdesthanesinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Isparta Otogarı'ndan Şanlıurfa'ya giden zanlının birkaç gün sonra Antalya'nın Kumluca ilçesine geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'yle irtibat kuruldu.
Kumluca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirilen şüpheli M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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