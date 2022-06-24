'Sahte çağrı merkezi' ile 20 milyonluk vurgun: İnsanları dolandırıp, Kuşadası'nda tatil yapmışlar...

Kurdukları çağrı merkezinden aradıkları mağdurlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve banka bilgilerini elde ettiklerini 20 milyon lira dolandıran 33 şüpheli yakalandı.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 12:31
'Sahte çağrı merkezi' ile 20 milyonluk vurgun: İnsanları dolandırıp, Kuşadası'nda tatil yapmışlar...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için bitcoinle transfer ettikleri belirlendi. 

İNSANLARI DOLANDIRIP, KUŞADASI'NDA TATİL YAPMIŞLAR

İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine 23 Haziran Perşembe günü yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.


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