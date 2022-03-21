Isparta'da tren raylarının cıvata ve somunlarını çalan 3 kişi gözaltına alındı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tren raylarının bağlantı somun ve cıvatalarını çaldıkları belirtilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA
21 Mart 2022 Pazartesi, 16:56
Isparta'da tren raylarının cıvata ve somunlarını çalan 3 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta-İzmir tren hattındaki raylardan somun ve cıvataların söküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliler S.S, M.A. ve E.A'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yaklaşık 60 ray bağlantı somunu ve cıvatası çaldıkları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler