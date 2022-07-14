Isparta'da vahşet: Evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra kendini astı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Güreşyeri Mahallesi'nde 13 Temmuz akşamı saat 19.00 sıralarında Mustafa Şeref Salman isimli erkek, iddiaya göre tartıştığı eşini darbederek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
KADININ VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.
İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.
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