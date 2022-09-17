Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Sanayi Mahallesi 3203 Sokak üzerinde bulunan bir dairede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Orhan Çetinörs (69) isimli şahıstan iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapısı kilitli olan eve giremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla birlikte olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla evin kapısını açtığında Çetinörs’ü hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu Çetinörs’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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