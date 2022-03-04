Ispartalılar yine elektriksiz kaldı: Yurttaşlar isyan etti

04 Mart 2022 Cuma, 16:43

Yoğun kar yağışı nedeniyle şubat ayı başında dört gün boyunca elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da elektrikler yine kesildi. Kesintisinin yanı sıra yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında oluşan tahribat da vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Isparta’nın 16 Haziran mahallesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde elektrik hatlarının yerlere düştüğünü gösteren yurttaş Hatice Balım, "Enerji hatları, teller yerde geziyor. En ufak bir çalışma yok. 2 Mart Çarşamba akşamından beri elektriğimiz, enerjimiz yok" diye konuştu.