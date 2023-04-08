İsrail açılımı sürüyor! Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 22:16

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

HANİ İŞGAL DEVLETİYDİ?

Erdoğan, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada İsrail’e yönelik “İsrail bir defa dünyada barışı tehdit eden bir ülkedir. Ortadoğu barışını tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır. Zulmetmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.