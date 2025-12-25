İsrail basını, düşen Libya uçağı için Türkiye’yi suçladı

Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç saat sonra düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçak, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın bir elektrik arızası mı yoksa kasıtlı bir sabotaj mı olduğu konusunda tartışmalar sürerken, İsrail basını Türkiye'yi hedef gösterdi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Al-Haddad'ın Türkiye'den bağımsız hareket etmeye başladığını ve Yunanistan'a yakınlaştığını iddia etti. Bu durumun, Türkiye'nin Libya'daki stratejik çıkarlarını tehlikeye attığı öne sürüldü. İsrail basını, Türkiye'nin bu nedenle uçağı sabote etmiş olabileceğini ileri sürdü.

İsrail medyasının iddialarına göre, Al-Haddad'ın Türkiye'den uzaklaşması ve Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı olması, Ankara'nın bu tür bir eyleme girişmesine neden olmuş olabilir. Ayrıca, uçağın Türk hava sahasında düşmesi ve olayın araştırmasının yalnızca Türkiye tarafından yürütülmesi de şüpheleri artırdı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın sağcı medya organlarından geldi. İsrail basını, uçakta hiçbir Türk vatandaşının bulunmadığını ve olayın bir iç hesaplaşma meselesi olabileceğini savundu. Türkiye'nin Libya ile olan stratejik ilişkileri ve Münhasır Ekonomik Alan anlaşması da bu tartışmaların merkezinde yer aldı.