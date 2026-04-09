İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

9.04.2026 14:25:00
DHA
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında bugün 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

