İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı

Başkent Ankara'da bir grup yurttaş, İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanarak çocuk oyuncağı bıraktı.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:40
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İsrail’in Filistin’e yönelik düzenlediği saldırılarının ardından Türkiye’nin farklı noktalarında protesto düzenlenmişti.

Saldırıların her geçen gün şiddetlenmesine paralel olarak protestolar da sürüyor.

Ankara’nın İsrail Büyükelçiliği önünde bir grup yurttaş İsrail Büyükelçiliğinin önüne gelerek bebek beşiği içine üzerlerine kan renginde boya dökülen oyuncak bebekler ve çocuk kıyafetleri bıraktı.


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