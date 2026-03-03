İsrail'de gözaltına alındılar: Özgür Özel'den gazeteciler için Dışişleri Bakanlığı'na çağrı

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Gazetecilerin telefonlarına el konulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

ÖZGÜR ÖZEL: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEDBİR ALMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığı'na seslendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"İsrail’de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez.

Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz.

Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz.

Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dişişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır."