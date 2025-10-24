Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail’den Lübnan'a saldırı: 4 ölü!

İsrail’den Lübnan'a saldırı: 4 ölü!

24.10.2025 00:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İsrail’den Lübnan'a saldırı: 4 ölü!

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail tarafından ülkenin güneyi ve doğusuna gerçkeleştirilen saldırılarda 4 Lübnan vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 82 yaşındaki bir kadının da öldürüldüğü öğrenildi. İsrail ordusu ise Hizbullah’a ait “füze tesislerini vurduğunu” iddia etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, perşembe günü Lübnan'ın doğu ve güneyine yönelik İsrail'in tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında dört kişi öldü. İsrail ordusu ise Hizbullah hedeflerini vurduğunu öne sürdü. Saldırı İsrail’in ülkeye yönelik sayısız ateşkes ihlallerine bir yenisini ekledi.

Saldırıda 82 yaşındaki Lübnan vatandaşı bir kadın da hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Bakanlık, doğudaki dağlık bölgelerdeki saldırıların “ilk etapta iki kişinin ölümüne yol açtığını” bildirdi.

Daha sonra, güneydeki Nabatieh çevresinde ayrı bir saldırıda iki kişinin daha öldüğünü açıkladı ve resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), ölenlerden birinin yaşlı bir kadın olduğunu bildirdi.

İSRAİL FÜZE TESİSİ VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Bu arada İsrail ordusu, Bekaa vadisindeki “bir askeri kamp ve hassas füze üretim tesisi” dahil olmak üzere Lübnan'ın doğu ve kuzeyindeki Hizbullah tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordu yaptığı açıklamada, Bekaa'da “Hizbullah militanlarının eğitimi için kullanılan bir kamp” da dahil olmak üzere “birkaç terörist hedefi vurduğunu” iddia etti.

İlgili Konular: #israil #Lübnan