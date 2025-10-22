İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail, Suriye'de işgal altında tuttuğu Dera şehrinin el Cezire bölgesindeki askeri üssünden şehrin batısında yer alan Kuveyya köyüne karadan karaya menzilli silahlarla saldırı düzenledi.

İsrail Suriye'de işgal ettiği Dera şehrinin el Cezire bölgesinden akşam saatlerinde Kuveyya köyünün etrafına saldırı düzenledi.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye geçtiği haberde, "İsrail işgal güçleri, Dera şehrinin batısında yer alan Kuveyya köyünün kuzeybatısını üç farklı türde mermiyle bombaladı. Aynı anda da yoğun ateş açtı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkarmıştı.