İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye övgü: 'İranlılara nasıl cevap verileceğini biliyorlar...'

24 Haziran 2022 Cuma, 13:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Haziran'da, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Ankara'da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Yapid, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik kaçırma veya öldürme planlarını engellemede Türkiye ile yapılan işbirliğini övdü.

Ankara'daki görüşmeler sonrasında Lapid, İran'ın, Türkiye'deki İsrailli turistlere zarar vermeye yönelik girişimleri karşısında Ankara'nın "İranlılara nasıl cevap vereceğini bildiğini" vurguladı.

TURKEY YERİNE 'TÜRKİYE'

Konuşmasında, "İsrail ile Türkiye arasındaki güvenlik ve diplomatik işbirliği sayesinde İsrail vatandaşlarının hayatı kurtuldu" sözlerine yer veren Lapid'in, görüşmede 'Turkey' yerine 'Türkiye' adını kullanması dikkat çekti.

Times of Israel'de yer alan bir haberde, Lapid'in Ankara'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile "İran'ın iddia edilen saldırı planlarını" görüşmek için bir araya geldiği bildirildi.

Lapid, görüşmede İsrail-Filistin meselesine değinmese de Çavuşoğlu, görüşmelerinde İsrail-Filistin meselesinin gündeme geldiğini belirterek, "Beklentilerimizi ve hassasiyetlerimizi dile getirdik, İsrail tarafı bunların hepsini çok iyi biliyor" dedi.

Çavuşoğlu sözlerine, "İki devletli çözüm ve barış sürecine zarar verecek adımlardan kaçınmak gerek'' diyerek devam etti.