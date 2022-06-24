İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye övgü: 'İranlılara nasıl cevap verileceğini biliyorlar...'
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Türkiye ile İsrail güvenlik örgütlerinin, İran'ın İsraillilere yönelik saldırılarını engelleme konusunda yaptıkları işbirliğini övdü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Haziran'da, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Ankara'da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya geldi.
Yapid, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik kaçırma veya öldürme planlarını engellemede Türkiye ile yapılan işbirliğini övdü.
Ankara'daki görüşmeler sonrasında Lapid, İran'ın, Türkiye'deki İsrailli turistlere zarar vermeye yönelik girişimleri karşısında Ankara'nın "İranlılara nasıl cevap vereceğini bildiğini" vurguladı.
TURKEY YERİNE 'TÜRKİYE'
Konuşmasında, "İsrail ile Türkiye arasındaki güvenlik ve diplomatik işbirliği sayesinde İsrail vatandaşlarının hayatı kurtuldu" sözlerine yer veren Lapid'in, görüşmede 'Turkey' yerine 'Türkiye' adını kullanması dikkat çekti.
Times of Israel'de yer alan bir haberde, Lapid'in Ankara'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile "İran'ın iddia edilen saldırı planlarını" görüşmek için bir araya geldiği bildirildi.
Lapid, görüşmede İsrail-Filistin meselesine değinmese de Çavuşoğlu, görüşmelerinde İsrail-Filistin meselesinin gündeme geldiğini belirterek, "Beklentilerimizi ve hassasiyetlerimizi dile getirdik, İsrail tarafı bunların hepsini çok iyi biliyor" dedi.
Çavuşoğlu sözlerine, "İki devletli çözüm ve barış sürecine zarar verecek adımlardan kaçınmak gerek'' diyerek devam etti.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Yolumuz Cumhuriyet'
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'