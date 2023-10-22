İsrail, Gazze Şeridi’nde BM okulunu vurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki Han Yunus şehrinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki okula hava saldırısı düzenledi.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:25
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İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yeri, hastane, cami, okul, kilise gibi birçok noktaya saldırı düzenleyen İsrail ordusu, yüzlerce Filistinlinin bombardımandan kaçıp sığındığı UNRWA bünyesindeki okulu vurdu.

Saldırıda çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.


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