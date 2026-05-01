40 saat boyunca işkenceye maruz kaldılar! İsrail’in alıkoyduğu Sumud aktivistleri İstanbul’da

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Sumud aktivistleri İstanbul’a getirildi. Aktivistleri taşıyan uçak, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen özel uçuşla kente ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Girit Adası’ndan alınan ve aralarında 17 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 59 aktivist, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Aktivistlerin, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmalarının ardından yürütülen diplomatik girişimler sonucu Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.

İDDİA: 31 AKTİVİST YARALANDI!

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin hedefi olmuştu. Filodan yapılan açıklamaya göre saldırıda 31 aktivist yaralandı.

Yaralılar arasında Yeni Zelanda ve Avustralya’dan 4, İtalya ve ABD’den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya ve Almanya’dan 2’şer, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz’den ise birer kişinin bulunduğu belirtildi. Yaralılardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı olduğu, 3 kişinin kimliğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi.

40 SAAT İŞKENCE GÖRDÜLER

Filodan yapılan bir diğer açıklamada, alıkonulan 175 aktivistin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları ve fiziksel şiddete maruz kaldıkları öne sürüldü.

Bir aktivist, yaşananları “Burnum muhtemelen kırıldı, kaburgalarım ağrıyor. Bizi tekmelediler, yumrukladılar ve yerde sürüklediler” sözleriyle anlattı.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu kapsamında 12 Nisan’da Barselona’dan yola çıktı. Sicilya’daki katılımlarla büyüyen filo, 39 ülkeden 345 katılımcıyla 26 Nisan’da yeniden hareket etti.

İsrail ordusu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, uluslararası sularda filoya müdahale etti. Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta gerçekleşen saldırıda 175 aktivist alıkonuldu, teknelerin bir kısmı kullanılamaz hale getirildi.