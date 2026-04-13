İsrail’in ‘idam yasası’ protesto edildi

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam ve öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik “idam” yasasını Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda performans gösterisiyle protesto etti. “Gazze idam sehpasında” temalı gösteride, İsrail’i kınayan ve Gazze’de yaşananlara dikkat çeken dövizler de taşındı. Sağlam, daha önce 25 Ekim’de Trabzon’da düzenlediği benzer bir gösteriyle de gündeme gelmişti. Sanat yoluyla uluslararası gelişmelere dikkat çekmeye çalışan Sağlam’ın protestosu, çok sayıda yurttaş tarafından da ilgiyle izlendi.