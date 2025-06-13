İsrail'in İran'a saldırısının ardından: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan 'diyalog' vurgusu

İsrail, cuma sabahı İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze fabrikaları ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı.

"Yükselen Aslan Operasyonu" adlı saldırıda onlarca jet kullanıldı, Tahran ve Tebriz'de sivil kayıplar yaşandı.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğü iddia edilirken İran misilleme tehdidinde bulundu.

"GERGİNLİK ANLARINDA BİLE..."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Kırbacımın yettiği yerde kılıcımı kullanmam, dilimin yettiği yerde kırbacımı kullanmam. İnsanlarla aramda yalnızca bir tek saç teli olsa bile, onun kopmasına izin vermem.' — Emevi Halifesi. Gerginlik anlarında bile, barışı dokumak için her zaman diyaloğa yer vardır."