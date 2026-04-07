İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma... Kurşun, İETT otobüsüne isabet etti: O anlar kamerada!

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

KURŞUN, İETT OTOBÜSÜNE İSABET ETTİ

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.