İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma: RTÜK'ten 'yayın uyarısı' geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında yayın kuruluşlarını uyardı. Üst Kurul, toplumsal infiale yol açabilecek teyitsiz içeriklerin paylaşılmamasını ve yalnızca resmi makam açıklamalarının esas alınmasını talep etti.

RTÜK, silahlı çatışmaya ilişkin "Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

"YAYIN KURULUŞLARINA ÖNEMLİ DUYURU"

"Yayın kuruluşlarına önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."