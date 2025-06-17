İsrail: İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı öldü

İsrail ile İran arasındaki çatışma beşinci gününde.

13 Haziran gecesi İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ile başlayan çatışmaların yoğunluğu artarak devam ediyor.

İran'ın da misilleme yapması ile iki ülkenin hattında da patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor.

"YENİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ"

İsrail ordusu ise İran'a düzenledikleri son saldırıda İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Salı gecesi “ani gelişen bir fırsat” ve “kesin istihbarat” üzerine İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde bulunan bir komuta merkezini hedef aldıklarını ve operasyonda İran’ın yeni “savaş dönemi” Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.

Açıklamada, “Gece saatlerinde ani bir fırsatın ortaya çıkmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Tahran’ın kalbindeki personel dolu bir komuta merkezini vurdu ve Ali Şadmani etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Şadmani için İran lideri 'Ali Hamaney'e en yakın isim' denildi.

Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Hüseyin Bakıri'nin yerine atanmıştı.

İran'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Ali Şadmani, İsrail’in önceki hava saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey komutanlardan Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine cuma günü göreve getirilmişti.

Her iki isim de İran Silahlı Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları arasındaki koordinasyondan sorumlu olan Hatemu’l Enbiya Merkezi Karargâhı'nın liderliğini yürütüyordu.

IDF, açıklamasında Şadmani’nin, “İsrail’i hedef alan operasyonel planların şekillendirilmesinde doğrudan rol oynadığını” vurguladı.